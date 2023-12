Hindi Rajasthan

Rajasthan New CM

Rajasthan New CM: राजस्थान के सीएम से सस्पेंस खत्म, BJP ने भजनलाल शर्मा को सौंपी कमान- विधायक दल की बैठक में फैसला

Rajasthan New CM: राजस्थान के चुनावी नतीजे सामने आने के बाद से ही कई नाम मुख्यमंत्री को लेकर कई नाम चर्चा में चल रहे थे. हालांकि 9 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इसका फैसला किया और भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी.

Rajasthan New CM: भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे. जयपुर में विधायक दल की बैठक में भजनलाल शर्मा (Who Is Bhajanlal Sharma) को राज्य का अगला मुख्यमंत्री चुना गया. भजनलाल शर्मा जयपुर की सांगनेर सीट से BJP विधायक हैं. तीन दिसंबर को राजस्थान चुनाव के नतीजे (Rajasthan Results) घोषित किये गए और तब से मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस जारी था. जयपुर में पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सभी विधायकों की हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री पद पर सहमति बनी. इससे पहले विधायकों का फोटो सेशन भी हुआ था.

कौन हैं भजनलाल शर्मा (Who Is Bhajanlal Sharma)

भजनलाल शर्मा राजस्थान में सांगानेर से विधायक हैं और पहली बार चुनाव विधानसभा चुनाव जीते हैं. इससे पहले वह चार बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं. सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने 48 हजार से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ही भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा और इसके बाद रक्षामंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने भजनलाल के नाम की घोषणा कर दी.

दोपहर में जयपुर पहुंचे पर्यवेक्षक

भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह मंगलवार दोपहर जयपुर पहुंचे. राजनाथ सिंह के साथ सह-पर्यवेक्षक विनोद तावड़े और सरोज पांडेय भी जयपुर पहुंचे हैं. राजस्थान में BJP के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी चार्टर्ड विमान से उनके साथ पहुंचे. BJP की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर एयरपोर्ट पर इन नेताओं का स्वागत किया.

चुनाव के क्या थे नतीजे

राजस्थान में 200 में से 199 सीट के लिए हुए चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किये गए थे. भारतीय जनता पार्टी 115 सीटों पर जीत हासिल कर बहुमत हासिल करने में कामयाब रही. वहीं, कांग्रेस को 70 और अन्य के खाते में 12 सीटें आईं थी. बसपा दो सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही.

राजस्थान में रेस में कौन-कौन था?

राजस्थान में भाजपा को अप्रत्याशित जीत मिलने के बाद राज्य में बीते एक हफ्ते से मुख्यमंत्री को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी रहा. मीडिया में भी तमाम नामों को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं. हालांकि, मीडिया की अटकलों को धत्ता बताते हुए पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी ऐसे चेहरों को मुख्यमंत्री की कमान थमाई, जिनके बारे में मीडिया में एक शब्द नहीं कहा गया था. राजस्थान में जिन चेहरों को लेकर मीडिया में चर्चा थी, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, दीया कुमारी और बाबा बालकनाथ योगी के नाम प्रमुख थे.