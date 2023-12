Hindi Rajasthan

Rajasthan New CM: BJP ने राजस्थान में दो डिप्टी सीएम का भी किया ऐलान, दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को सौंपी कमान

Rajasthan New Deputy CM: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राज्य में दीया कुमारी (Who Is Diya Kumari) और प्रेमचंद बैरवा (Who Is Prem Chand Bairwa) को डिप्टी सीएम बनाया है.

Rajasthan New Deputy CM: भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के साथ-साथ राजस्थान में दो डिप्टी सीएम के नाम का भी ऐलान किया है. भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में दीया कुमारी (Who Is Diya Kumari) और प्रेमचंद बैरवा (Who Is Prem Chand Bairwa) को डिप्टी सीएम बनाया है. इससे पहले विधायक दल की बैठक में भजनलाल शर्मा (Bhajan Lal Sharma) को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया गया था. पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडेय की मौजूदगी में हुई विधायक दल की बैठक में इसका फैसला किया गया.

