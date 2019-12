नई दिल्‍ली: राजस्‍थान की राजधानी जयपुर में साल 2008 में हुए सीरियल ब्‍लास्‍ट मामले में एक स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को चार आरोपियों को दोषियों को दोषी करार दिया है और एक आरोपी को बरी कर दिया है. इस आतंकी हमले में फैसला आने में 10 वर्ष से भी अधिक समय लग गया.

2008 Jaipur bomb blasts case: Four accused convicted under different sections, including Unlawful Activities (Prevention) Act; one other accused acquitted. pic.twitter.com/pf2rovo4qY

