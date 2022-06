जोधपुर/नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राजस्थान के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के आवास पर भ्रष्टाचार के एक मामले में छापेमारी की. सीबीआई ने किसानों के लिए खाद के निर्यात और इस पर मिलने वाली सब्सिडी में भ्रष्टाचार के सिलसिले में घोटाले को लेकर गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 16 अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की गई, जो मामले के अन्य आरोपियों से संबंधित हैं. सीबीआई ने आरोप लगाया कि खाद पर सरकारी सब्सिडी भी संबंधित कंपनियों के बीच फर्जी लेनदेन के माध्यम से आरोपियों को मिले थे. वहीं, कांग्रेस ने सीबीआई की छापेमारी को लेकर शुक्रवार को नरेंद्र मोदी नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह प्रतिशोध की राजनीति है.Also Read - 15 दिनों के लिए क्वारंटीन हुए भगवान जगन्नाथ, आम रस के भोग के बाद से हुए थे बीमार

सीबीआई के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की जा रही है. केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा भ्रष्टाचार का एक नया मामला दर्ज किए जाने के बाद यह छापेमारी की रही है. Also Read - ईंधन की कम आपूर्ति से राजस्थान के 2,000 पेट्रोल पंप सूखे, बढ़ रहा है ईंधन का संकट

CBI raids underway at the residence of Rajasthan CM Ashok Gehlot’s brother, Agrasen Gehlot in Jodhpur. pic.twitter.com/xwtkoK6bjn

— ANI (@ANI) June 17, 2022