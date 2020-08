नई दिल्ली: पूर्व पीएम राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) की जयंती पर राजस्थान सरकार ने ‘इंदिरा रसोई स्कीम’ (Indira Rasoi Scheme) शुरू की है. रसोई में सिर्फ 8 रुपए में खाना मिलेगा. राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने इस योजना की शुरुआत की है. राजस्थान में पहली बार इतना सस्ता खाना उपलब्ध कराया जाएगा. Also Read - उपराष्‍ट्रपति और पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की

राजस्थान की सरकार इस योजना के लिए हर साल 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इस योजना के तहत लोगों को सिर्फ आठ रुपये में स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना उपलब्ध कराया जायेगा. राजस्थान में जगह-जगह रसोई खोली जाएँगी.

Jaipur: Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot launches 'Indira Rasoi Scheme' on the occasion of former prime minister Rajiv Gandhi's birth anniversary.

Under the scheme, food will be served at Rs 8 per meal. State government to spend Rs 100 crores on the scheme every year.

