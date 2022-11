क्या राजस्थान में कांग्रेस हो गई एकजुट? 'गद्दार' कमेंट के बाद मंच पर साथ दिखे गहलोत-पायलट; हाथ भी मिलाये और कहा...

Rajasthan, Ashok Gehlot, Sachin Pilot, Congress: राजस्थान में पार्टी के दो दिग्गज नेताओं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व सीएम सचिन पायलट के बीच लम्बे समय से चली आ रही सियासी जंग आज मंगलवार को तब थमी नजर आई जब, दोनों नेता जयपुर में एक ही मंच पर एकजुटता दिखाते हुए अपने हाथ मिलाते हुए नजर आए. दरअसल, ‘गद्दार’ विवाद के बाद भारत जोड़ो यात्रा पर राजस्थान आने से पहले पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के एक बयान के बाद गहलोत और पायलट एका दिखाए हुए आज नजर आए हैं. बता दें राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व सीएम सचिन पायलट के बीच दूरियों को लेकर राहुल गांधी बयान दिया था कि कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट पार्टी के लिए असेट हैं.

कांग्रेस के संगठन-महासचिव केसी वेणुगोपाल आज जयपुर में दोनों नेताओं को मंच पर एकजुट दिखाते हुए दावा किया कि हम सब एकजुट हैं. इधर अशोक जी और सचिन पायलट जी ने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एक है. राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही पार्टी के लिए संपत्ति हैं.