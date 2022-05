Rajasthan News: जोधपुर सूर्यनगरी में सोमवार की देर रात को दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई जिसकी वजह से पूरे इलाके में अबतक तनाव व्याप्त है. दरअसल, स्वतंत्रता सेनानी बालमुकुंद बिस्सा की मूर्ति पर इस्लामिक झंडा फहराने की बात को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद शुरू हुआ और दोनों तरफ से पत्थरबाजी और मारपीट की गई जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है. घटना के बाद पूरे इलाके में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं और पुलिस लगातार गश्त लगा रही है. पूरे इलाके में अबतक तनाव व्याप्त है.Also Read - खरगोन में ईद की नमाज घर पर ही अदा की जाएगी, परशुराम जयंती पर कोई भी कार्यक्रम नहीं होंगे

दरअसल, जोधपुर में इन दिनों तीन दिवसीय परशुराम जयंती महोत्सव चल रहा है उसी कड़ी में जोधपुर के जालौरी गेट चौराहे पर लगी स्वतंत्रता सेनानी बालमुकंद बिस्सा की मूर्ति पर भगवा ध्वज फहराए गए थे जिसको लेकर प्रशासन ने ब्राह्मण समाज से अनुरोध कर सोमवार को दोपहर में भगवा ध्वज उतरवा लिए थे लेकिन रात होते-होते अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी के प्रतिमा पर चढ़कर समुदाय विशेष का ध्वज लगा दिया और उनके चेहरे को टेप से ढंक दिया. Also Read - गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करानी थी, इंजीनियर ने खुद को CM बताकर विधायक को ठगने का बनाया प्लान, फिर...

Rajasthan CM Ashok Gehlot appeals to maintain peace & cooperate in maintaining law & order to those involved in a clash between 2 groups at Jalori Gate, Jodhpur; tweets, “the administration has been instructed to maintain peace and order at all costs.” pic.twitter.com/pqGnOBuZ85

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 3, 2022