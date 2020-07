नई दिल्‍ली/ जयपुर: राजस्‍थान में कांग्रेस की सरकार के राजनीतिक संकट के चलते आज विधायकों की जयपुर में बैठक होने जा रही है. इस बैठक से पहले कांग्रेस महासचिव व राजस्‍थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि पार्टी पायलट की बात सुनने के लिए तैयार, मैं उम्‍मीद कर रहा हूं कि वह लौटकर मीटिंग में आएंगे. Also Read - Rajasthan Political Crisis: सचिन पायलट के आगे कुआं, पीछे खाई! उपमुख्यमंत्री का क्या होगा अगला कदम?

राजस्‍थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, मैंने उनसे (सचिन पायलट) बात करने की कोशिश की है और उनको मैसेज भी भेजा है, लेकिन उन्‍होंने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया. पार्टी उन्‍हें सुनने के लिए तैयार है लेकिन कोई भी अनुशासनहीनता बर्दाश्‍त नहीं की जाएगी. मैं उम्‍मीद कर रहा हूं कि वह लौटकर मीटिंग में आएंगे.

I've tried to speak to him (Sachin Pilot)& have also sent messages to him but he hasn't replied yet. He isn't above the party.The party is ready to listen to him but no indiscipline will be tolerated. I'm hoping he'll turn up for the meeting: Rajasthan Congress in-charge A Pandey

— ANI (@ANI) July 13, 2020