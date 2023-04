कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जयपुर के शहीद स्मारक पर राज्य में पिछली भाजपा सरकार के दौरान कथित भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग को लेकर अपना दिन भर का अनशन शुरू कर दिया है. पायलट के साथ उनके समर्थक भी मौजूद हैं. कांग्रेस आलाकमान कीनजर इस पर टिकी है. गहलोत कैंप की नजर भी पायलट के अनशन पर है. अनशन से कुछ घंटे पहले कांग्रेस के राज्य प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सचिन पायलट के आंदोलन को पार्टी विरोधी गतिविधि बताया. उन्होंने एक बयान में कहा, सचिन पायलट का मंगलवार दिन भर का उपवास पार्टी हितों के खिलाफ है और पार्टी विरोधी गतिविधि है. अगर उनकी अपनी सरकार के साथ कोई समस्या है, तो मीडिया और जनता के बजाय पार्टी मंचों पर चर्चा की जा सकती है.

#WATCH | Rajasthan Congress leader Sachin Pilot at Shaheed Samark in Jaipur begins his daylong fast calling for action on alleged corruption during the previous BJP government in the state pic.twitter.com/PeFLSRbYMq — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 11, 2023