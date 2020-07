नई दिल्‍ली: राजस्‍थान में कांग्रेस की सरकार पर आए संकट के बीच मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है. सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में 90 से ज्‍यादा विधायक मौजूद हैं. मुख्‍यमंत्री निवास के बाहर भारी संख्‍या में पुलिस बल के जवान तैनात हैं. जबकि डिप्‍टी सीएम सचिन पायलट ने कल दावा किया था कि कांग्रेस के 30 से अधिक विधायकों और कुछ निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्‍त है. Also Read - राजस्थान का सियासी संकट: सुरजेवाला बोले- कांग्रेस नेतृत्व ने पिछले 48 घंटों में सचिन पायलट से कई बार बात की

कांग्रेस अभी भी अपने और विधायकों के आने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं, सूत्रों का कहना है कि सचिन पायलट के पास 25 विधायक हैं. राज्‍य में बहुमत के लिए 101 विधायक चाहिए.

कांग्रेस विधायक दल की बैठक के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जयपुर में 90 से अधिक विधायक मौजूद हैं बैठक शुरू हो गई है. बैठक राज्य में जारी मौजूदा राजनीतिक संकट के बीच बुलाई गई है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खुलकर गहलोत के विरोध में आ गए हैं. पायलट ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा था कि वह बैठक में शामिल नहीं होंगे.

Over 90 MLAs at Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot’s residence in Jaipur, for Congress Legislative Party meeting. The meeting has started: Sources. pic.twitter.com/QrnxjQxUKb

