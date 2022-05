कांग्रेस सरकार में मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज होने के बाद अब प्रदेश में राजनीति भी गरमाने लगी है. रेप के मामले के बाद महेश जोशी विपक्षियों के निशाने पर तो थे ही, लेकिन अब वे अपनों के भी निशाने पर आ गए हैं. कांग्रेस सरकार में ही इस मामले को लेकर दो धड़े बनते दिखाई दे रहे हैं. ऐसा इसीलिए है क्योंकि आज कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने रेप पीड़िता का पक्ष लेते हुए उसे सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की है. साथ ही विधायक ने इस मामले को लेकर राजस्थान पुलिस पर भी निशाना साधा है. विधायक ने ये भी सवाल उठाया है कि आखिर ये मामला राजस्थान में क्यों दर्ज नहीं हुआ ?. विधायक दिव्या मदेरणा में इस मामले में एक के बाद कई ट्वीट करके सवाल उठाए हैं.Also Read - सत्याग्रह रैली में गरजे राहुल गांधी, बोले- नया गुजरात बनाना है, जहां सरकार जनता की आवाज़ पर चलेगी

दिव्या मदेरणा ने ट्वीट में लिखा, ' राजस्थान सरकार ने 1 जून 2019 से आदेशित किया हुआ है कि अगर थानों में मामला दर्ज नहीं होता है तो एसपी ऑफिस में प्राथमिकी दर्ज की जाए. मुख्यमंत्री ने फरियादी का मामला दर्ज करने से मना करने वाले संबंधित पुलिस स्टेशन के खिलाफ विभागीय जांच करने के भी निर्देश दिए हैं.' एक अन्य ट्वीट में दिव्या ने लिखा, 'सदर बाजार थाने में दर्ज जीरो FIR अभी जांच के अधीन है. लेकिन मेरा पुलिस व्यवस्था को डीजीपी से एक गंभीर सवाल है. यह FIR राजस्थान पुलिस ने क्यों नहीं दर्ज की ?.' एक और ट्वीट में मदेरणा ने लिखा कि डीजीपी को तुरंत इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से मना करने वालों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश देने चाहिएं.

Zero FIR filed in Sadar Bazaar Police station Delhi is under investigation . But I have serious questions to DGP regarding police administration. Why the FIR was not registered by @PoliceRajasthan ? https://t.co/RnMdyWqH2A

— Divya Mahipal Maderna (@DivyaMaderna) May 10, 2022