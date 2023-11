Congress ने राजस्थान के लिए 23 उम्मीदवारों की 6वीं लिस्ट जारी की, कई नए चेहरे, इस मंत्री का कटा टिकट

कांग्रेस Congress ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 23 उम्मीदवारों की छठी सूची जारी की है भरतपुर सीट रालोद के लिए छोड़ी है. राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 23 प्रत्याशियों की लिस्ट में कई नए चेहरों को मौका दिया है. अब तक 200 विधानसभा सीटों में से 179 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं. अब सिर्फ 21 सीटों पर घोषणा बाकी है.

जलदाय मंत्री महेश जोशी का टिकट काट दिया गया है. उनकी जगह हवामहल से आर आर तिवाड़ी को चुनावी जंग में उतारा गया है.

Congress releases 6th list of 23 candidates for the upcoming election in Rajasthan pic.twitter.com/rqvQWFFHv2

— ANI (@ANI) November 4, 2023