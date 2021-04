Coronavirus Alert in Rajasthan: देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती नज़र आ रही है. दैनिक कोरोना मामलों में तेजी से बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Rajasthan CM Ashok Gehlot) ने कोविड-19 (Covid-19) पर प्रभावी नियंत्रण के लिए देश में एकीकृत और समग्र प्रयासों की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को लेटर लिखा है. लेटर में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि केंद्र सरकार देश में कोरोना पर नियंत्रण के लिए एकीकृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित करें और 18 साल से अधिक के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करवाए. Also Read - Corona Vaccination For All: सभी को कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर केंद्र सरकार ने कही ये बड़ी बात

सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना नियंत्रण को लेकर राज्यों की अलग-अलग रणनीति, इंटर स्टेट मुद्दों जैसे यात्रा के लिए कोविड टेस्ट की अनिवार्यता, लॉकडाउन (Lockdown),नाइट कर्फ्यू (Night Curfew), शिक्षण संस्थाओं के संचालन आदि को लेकर राज्यों में आपसी समन्वय की कमी है. जिसके चलते आम लोगों में भ्रम और भय की स्थिति बनी हुई है. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से इस स्थिति को दूर करने का आग्रह करते हुए कहा कि इसके लिए देश में समग्र और एकीकृत प्रयासों की आवश्यकता है.

आपकों बता दें कि राजस्थान में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे है. राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,236 मामले सामने आए है. इन मामलों के सामने आने के बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,43,990 तक पहुंच गई है. राज्य में इस दौरान 13 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो गई. कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 2,854 तक पहुंच गई है. प्रदेश में अभी एक्टिव मामलों की संख्या 16,140 है. राजस्थान में कोरोना टीकाकरण की बात करें तो राज्य में अभी तक 72,99,305 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है.

