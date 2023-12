Corona Virus in Rajasthan: राजस्थान में कोरोना वायरस एक बार फिर सक्रिय होते दिख रहा है. आज राजस्थान में छह नए मामले सामने आये, जबकि कोरोना संक्रमण से एक मरीज की मौत हो गई. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण से दौसा में एक मरीज की मौत हो गई. वहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस को लेकर समीक्षा मीटिंग की. और हालात पर चर्चा की. इस बीच राजस्थान में चिकित्सा विभाग ने कोविड प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय प्रबंधन समिति गठित की है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने एक आदेश जारी कर कोविड प्रबंधन के लिए ‘राज्य कोविड प्रबंधन समिति’ गठित की है. सिंह ने बताया कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण की संख्या में वृद्धि को देखते हुए राज्य में कोविड प्रबंधन के लिए समिति गठित की गई है.

बयान के मुताबिक इसके तहत चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिवप्रसाद नकाते को ‘राज्य कोविड प्रबंधन समिति’ का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. इसी तरह आर एम एस सीएल की प्रबन्ध निदेशक अनुपमा जोरवाल, जन स्वास्थ्य निदेशक डॉ. रवि प्रकाश माथुर, ‘राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी’ के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. गौरव सैनी, अतिरिक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य) डॉ. रवि प्रकाश शर्मा, एसएमएस अस्पताल की वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. भारती मल्होत्रा, आईडीएसपी के स्टेट नोडल अधिकारी डॉ. प्रवीण असवाल, आरयूएचएस के डॉ. अजीत सिंह एवं राजमेस की उप निदेशक डॉ. वन्दना शर्मा समिति के सदस्य होंगे.

#WATCH | Rajasthan CM Bhajanlal Sharma holds a review meeting with health department officials regarding the COVID-19 situation, in Jaipur pic.twitter.com/hUvcB9vVNk

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) December 22, 2023