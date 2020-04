Coronavirus Cases in Rajasthan: राजस्थान का कोटा शहर (Coronavirus Cases in Kota) कोरोनावायरस से संक्रमण के मामले में नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा है. यहां सोमवार को एक ही परिवार के नौ लोगो कोरोना पॉजिटिव पाए गए. इस कारण राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 301 हो गई है. इसमें 35 मरीज सोमवार को पाए गए. एक अधिकारी ने बताया कि कोटा शहर में कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए एक व्यक्ति की रविवार देर रात मौत हो गई. सोमवार को संक्रमित पाये गये 35 मरीजों में से कोटा के उस परिवार के नौ लोग शामिल हैं जिसके संक्रमण की पुष्टि सोमवार को हुई थी जबकि उसकी मौत रविवार रात हो गई थी. Also Read - coronavirus cases in uttar pradesh: सामने आए 30 नए मामले, 26 तबलीगी जमात से जुड़े लोग, आगे बढ़ सकता है लॉकडाउन

अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) रोहित कुमार सिंह ने बताया कि कोटा के एमबीएस अस्पताल में 60 साल के एक व्यक्ति को निमोनिया, बुखार और खांसी की शिकायत के साथ भर्ती कराया गया था. वह कोरोना वायरस संक्रमित पाये गए और रात 11 बजे उनकी मौत हो गयी.

उन्होंने बताया कि सोमवार को संक्रमित पाये गये 35 नये मामलों में जयपुर में 8, झुंझुनू में 5, जोधपुर में 4 (3 ईरान से लौटे) दौसा में 3, डूंगरपुर में 2, टोंक में 2 बीकानेर में एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया है. वहीं बीकानेर में भी तबलीगी जमात के एक सदस्य की पत्नी के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है.

स्वास्थ्य विभाग के आंकडों के अनुसार राजस्थान के 33 जिलों में से 22 जिले कोरोना वायरस से प्रभावित है और राज्य में अब तक 301 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है. राज्य में सबसे अधिक 100 संक्रमित मरीज जयपुर में, जोधपुर में 57 मरीजों में से 36 ईरान से जोधपुर लाये गये लोग शामिल हैं. भीलवाड़ा में 27, झुंझुनूं में 23, टोंक में 20, चूरू में 10, प्रतापगढ़ में 2, डूंगरपुर में 5, अजमेर में 5, अलवर में 5, बीकानेर में 11, उदयपुर में 4, भरतपुर में 5, दौसा में 6, बांसवाड़ा में 2, पाली में 2, कोटा में 10 मृतक सहित, जैसलमेर, करौली, नागौर, धौलपुर और सीकर में एक-एक संक्रमित मरीज पाया गया है.

