नई दिल्ली: राजस्थान में कोरोना वायरस तेजी से फैलता जा रहा है. यहां कोरोना के हॉटस्पॉट के रूप में जयपुर और जोधपुर उभरे हैं. लेकिन एक नए मामले के सामने आने के बाद प्रशासन में खलबली मच गई है. यहां एक 64 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. इसमें से सबसे ज्यादा अजमेर के रहने वाले लोग हैं. बता दें कि यह प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन चुका है. प्रशासन की तरफ से राज्य भर में 400 ओपीडी मोबाइल वैन भी चलाई जा रही हैं.

बता दें कि 64 नए संक्रमितों में अजमेर में 44 , कोटा में 6, जयपुर में 4, टोंक में 6, जोधपुर में 3 और भरतपुर में एक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1799 पहुंच चुका है. अकेले जयपुर में कोरोना संक्रमण के 663 मामले सामने आए हैं. यहां के 33 में से 26 जिलों में कोरोना फैल चुका है. कोरोना के कारण राज्य में अबतक 26 लोगों की मौत भी हो चुकी है.

कोरोना के ताजा संक्रमितों की संख्या में 23 ऐसे लोग भी हैं जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान दे रहे हैं, इनमें 3 पुलिसकर्मी, 5 डॉक्टर, 5 नर्सिंगकर्मी, 1 वॉर्ड ब्वॉय 1 आशा सहयोगी और एक ट्रॉलीमैन भी संक्रमित पाए गए हैं. बता दें कि बुधवार के दिन राजस्थान सरकार ने रैपिड टेस्टिंग किट पर यह कहते हुए रोक लगा दिया था कि इसके नतीजे सही नहीं आ रहे हैं.