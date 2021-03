Section 144 Imposed in Rajasthan: देश के कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इन राज्यों में महाराष्ट्र, पजाब, गुजरात और केरल सबसे आगे हैं. साथ ही देश में शुक्रवार यानी आज हीते 24 घंटे में कोरोना के आए मामलों की संख्या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी कर दी गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 39 हजार से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं. इसी कड़ी में कई राज्यों में लॉकडाउन, नाईट कर्फ्यू और धारा 144 लागू की गई है. Also Read - Coronavirus Cases in India 19th march: कोरोना के आंकड़े पहुंचे 40,000 के करीब, जानें अपने राज्य का हाल

ऐसे में अब राजस्थान सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है. राजस्थान में सरकार द्वारा धारा 144 की अवधि को बढ़ा दिया गया है. धारा 144 अब 21 अप्रैल तक लागू रहेगी. 22 मार्च से 21 अप्रैल तक राजस्थान में कुछ पाबंदिया लागू रहेंगी. बता दें कि राज्य सरकार द्वारा यह पैसला कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लिया गया है. बता दें कि इससे पहले धारा 144 की अवधि 21 मार्च थी, जिसकी अवधि को अब बढ़ा दिया गया है.

बता दें कि महाराष्ट्र के कई शहरों व जिलों में नाईट कर्फ्यू और लॉकडाउन लागू किया जा चुका है. वहीं पंजाब के 9 शहरों में नाईट कर्फ्यू की अविध को 2 घंटे बढ़ा दिया गया है. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए वे सख्ती अपनाने जा रहे हैं. वहीं राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इस कारण केजरीवाल सरकार भी अब अलर्ट मोड में आ चुकी है.