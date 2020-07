जयपुर: राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से नौ और लोगों की जान जाने से राज्य में संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या बृहस्पतिवार को 663 हो गई. वहीं 365 नये मामले सामने आने से संक्रमण के मामले बढ़कर 40,145 हो गए, जिनमें से अभी 11, 097 मरीजों को इलाज जारी है. Also Read - Lockdown Extends Till 31 August: इस राज्य में बढ़ाई गई लॉकडाउन की अवधि, रविवार के दिन होगा टोटल बंद

अधिकारी ने बताया कि अजमेर में तीन, बीकानेर तथा नागौर में दो-दो और सवाई माधोपुर तथा जयपुर में एक-एक व्यक्ति की जान गई, जिससे राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 663 हो गई है. केवल जयपुर में ही कोरोना वायरस से 184 लोगों की जान गई है.

Rajasthan reports 365 new #COVID19 positive cases and 9 deaths, taking the total positive cases and death toll to 40,145 and 663 respectively. The state has 11,097 active cases, 28,385 recoveries and 27,108 discharges: State Health Department pic.twitter.com/Y2ocbk3yP1

