नई दिल्‍ली: राजस्‍थान में मंगलवार को कोरोना वायरस के संक्रमण के नए मामलों के साथ आंकड़ा 328 पर पहुंच गया. राज्‍य में COVID19 के नए संक्रमण के केसों में तीन मरीजे ऐसे मामले हैं, जो एक ही परिवार के सदस्‍य हैं. ये बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के हैं. राजस्‍थान स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के मुताबिक, इस तरह से कोराना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्‍या 328 हो गई है.

राज्‍य के हेल्‍थ डिपार्टमेंट ने बताया कि आज राजस्‍थान में 24 नए मामले सामने आए. बांसवाड़ा में 4, चुरु में 1, जयपुर में 3, जैसलमेर में 7 और जोधपुर में 9 मामले आए हैं.

राजस्‍थान स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के अनुसार, जैसलमेर में 7 पॉजिटिव केस बीकानेर में संक्रमित मिले एक शख्‍स के संपर्क में आने के कारण बीमार हुए हैं.

Three more #COVID19 positive cases reported in Rajasthan (Kushalgarh, Banswara). All three are members are of the same family, in which a positive case was found earlier also. Total coronavirus positive cases in the state now at 328: Rajasthan Health Department https://t.co/CS2rq72KyY

— ANI (@ANI) April 7, 2020