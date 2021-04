Covid 19 New Guidelines For Rajasthan: कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं. लेकिन इस बीच राजस्थानमें भी संक्रमण के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं. इश कारण राज्य में सरकार द्वारा सख्ती अपनाने को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं. राज्य सरकार ने 5 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच अंतर्राजज्यीय औऱ अंतर जिला यात्राए नहीं क रने को लेकर प्रटोकॉल का सख्ती से पालन करने का दिशानिर्देश जारी किया है. नए दिशानिर्देश में कक्षा 1 से कक्षा 9 तक के स्कूलों को बंद करने का रखने को आदेश दिया गया है, साथ ही इस दौरान राज्य में मल्टीप्लेकस, मॉल, थियेटर, सिनेमाघर इत्यादि बंद रखे जाएंगे. हालांकि इस दौरान जिम खोलने की अनुमति दी गई है. Also Read - बॉलीवुड में कोरोना का कहर, Akshay Kumar के बाद अब Govinda हुए संक्रमित, पत्नी सुनीता भी हुईं थी शिकार

नए दिशानिर्देश के मुताबिक 5 से 19 अप्रैल तक के समय के लिए प्रवर्तन दल बनकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाएंगे. बता दें कि इस दौरान लोगों के मास्क बनने व सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया गया है. यही नहीं बाहरी राज्यों से राजस्थान में आने वालों के लिए भी नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं.

बाहरी राज्यों से राजस्थान में आने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा से 72 घंटे के अंदर कराई गई RT-PCR की निगेटव रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होगा. नए दिशानिर्देश के मुताबिक उन इलाकों को जिलाधिकारी माइक्रो निषिद्ध जोन घोषित करेंगे जहां किसी भी क्षेत्र में या बिल्डिंग में 5 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं.