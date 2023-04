Covid 19: राजस्थान में Corona से तीन और मौतें हुईं, जनवरी से 10 अप्रैल तक राज्य में अब तक 14 मरीजों की मौत

Hindi Rajasthan

जयपुर: राजस्थान में (Corona in Rajasthan) कोरोना वायरस (Coronavirus) से मौतें बढ़ रहीं हैं. राजस्थान में कोरोना वायरस से संक्रमित तीन और लोगों की सोमवार को मौत हो गई और संक्रमण के 197 नए मामले (197 new cases of Coronavirus infection) सामने आए हैं. इस वर्ष जनवरी से 10 अप्रैल तक राज्‍य में इस घातक संक्रमण में 14 मरीजों की मौत हो चुकी है. इस समय 804 संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है.

स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से सोमवार को झालावाड़ में दो और बीकानेर में एक मरीज की मौत हो गई. इस वर्ष जनवरी से 10 अप्रैल तक राज्‍य में इस घातक संक्रमण में 14 मरीजों की मौत हो चुकी है.

राज्‍य में कोरोना वायरस संक्रमण से सोमवार को तीन और लोगों की मौत हो गई और संक्रमण के 197 नये मामले सामने आये. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से सोमवार को झालावाड़ में दो और बीकानेर में एक मरीज की मौत हो गई. उन्होंने बताया कि इस वर्ष जनवरी से 10 अप्रैल तक राज्‍य में इस घातक संक्रमण में 14 मरीजों की मौत हो चुकी है. विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में इस संक्रमण से अब तक कुल 9,670 मरीजों की मौत हो चुकी है.

आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में सोमवार को मिले कोरोना वायरस संक्रमण के 197 नये मामलों में राजधानी जयपुर में 55, राजसमंद में 35, झालावाड़ में 22, जोधपुर एवं उदयपुर में 16-16, अलवर में 13, अजमेर में 10 और पाली में आठ मरीज शामिल है. राज्‍य में इस समय 804 संक्रमित उपचाराधीन हैं.

राज्य में अध‍िकार‍ियों को कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए अधिक से अधिक नमूने एकत्र करने और राज्य एवं जिलास्तर पर कोविड संबंधी आवश्यक सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए नियंत्रण कक्षों को सक्रिय बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. चिकित्सा शिक्षा सचिव टी. रविकांत तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव डॉ. पृथ्वी ने वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से कोरोना वायरस नियंत्रण एवं प्रबंधन की तैयारियों की जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

एक बयान के अनुसार, बैठक में रविकांत ने लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाने पर उनके नमूने अनिवार्य रूप से लेने के निर्देश दिए. उन्होंने संकलित नमूनों को जांच के लिए निर्धारित केन्द्रों में र यथाशीघ्र भिजवाने तथा संक्रमित पाये जाने वाले मरीजों का निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. डॉ. पृथ्वी ने संक्रमित पाए जाने वाले नमूनों को ‘जीनोम अनुक्रमण हेतु भिजवाने के निर्देश दिए. (भाषा )

