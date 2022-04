Rajasthan, Karauli, Rajasthan, Curfew, stone-pelting: राजस्‍थान (Rajasthan) के करौली शहर (Karauli) में बीते 2 अप्रैल को नव संवतसर के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान पथराव (stone-pelting) के बाद हुई हिंसा के मद्देनजर लगाए गए कर्फ्यू (Curfew) को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है. यह कर्फ्यू आगामी 10 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है. जारी आदेश के मुताबिक, करौली (राजस्थान) में पथराव के बाद करौली नगर परिषद में लगा कर्फ्यू 10 अप्रैल को सुबह 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है. कर्फ्यू में रोजाना सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक ढील दी जाएगी. इस दौरान सब्जियों की दुकानें और फल स्टोर, जनरल स्टोर, डेयरी, ईंधन स्टेशन और गैस एजेंसियां ​​काम करेंगी.Also Read - जयपुर में नियमों की धज्जियां उड़ाकर शराब बेच रहे हैं ठेकेदार, आधा शटर खोलकर बेची जा रही दारू

Karauli (Rajasthan) stone-pelting |Curfew imposed in Karauli Nagar Parishad extended till 12 am of 10th April

There will be relaxation in curfew, from 9 am to 12 pm daily during which vegetables & fruits stores, general stores, dairies, fuel stations & gas agencies will function pic.twitter.com/6wDrhc2OT8

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 7, 2022