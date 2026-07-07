जयपुर में रिश्तों का कत्ल! बेटी ने कर दी मां की हत्या, पुलिस जांच में क्या सामने आया?

जयपुर में एक बेटी पर सरकारी नौकरी और संपत्ति के लालच में मां की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है. जानें यह पूरा मामला क्या है और पुलिस को जांच में क्या मिला.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 7, 2026, 10:32 PM IST
जयपुर में रिश्तों का कत्ल! बेटी ने कर दी मां की हत्या, पुलिस जांच में क्या सामने आया?
आयुषी समेत सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. (Photo from Magnific)
  • राजस्थान के जयपुर में एक बेटी पर अपनी मां की हत्या की साजिश रचने का आरोप है
  • बेटी, चाचा और चचेरे भाई समेत सात लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं
  • सरकारी नौकरी और संपत्ति पाने के लिए हत्या की साजिश रची गई
  • हत्या को एक्सीडेंट दिखाकर सबूत छिपाने की कोशिश की गई

Rajasthan Murder Case: राजस्थान से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. जयपुर के प्रताप नगर इलाके में रहने वाली 45 साल की नीरज शर्मा की 3 जुलाई को एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से मौत हो गई थी. शुरुआत में इसे सामान्य सड़क हादसा माना गया, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो पूरी कहानी बदल गई. मृतका के भाई राकेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए अपनी भांजी आयुषी और कुछ अन्य लोगों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया. शिकायत के बाद पुलिस ने जांच की और पाया कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि पहले से बनाई गई हत्या की योजना थी.

सरकारी नौकरी और संपत्ति के लिए रची साजिश

पुलिस के अनुसार, 23 वर्षीय आयुषी अपनी मां की सरकारी नौकरी और परिवार की संपत्ति हासिल करना चाहती थी. बताया गया कि आयुषी के पिता की करीब एक साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद नीरज शर्मा को अनुकंपा के आधार पर अदालत में एलडीसी (क्लर्क) की नौकरी मिली थी. पुलिस का दावा है कि आयुषी चाहती थी कि यह नौकरी उसे मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसी बात को लेकर वह अपनी मां से नाराज रहने लगी. जांच में यह भी सामने आया कि उसने अपने चाचा, चचेरे भाई और अन्य लोगों के साथ मिलकर मां की हत्या की योजना बनाई.

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भाई की शिकायत ने खोल दी बेटी की पोल

मामले में मोड़ तब आया जब मृतका के भाई ने पुलिस को घटनाक्रम पर संदेह जताया. पुलिस ने तकनीकी सबूत, पूछताछ और अन्य जांच के आधार पर कई अहम सुराग जुटाए. इसके बाद, आयुषी समेत सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने पहले हत्या की साजिश रची और फिर तेज रफ्तार वाहन से टक्कर दिलवाकर इसे दुर्घटना दिखाने की कोशिश की. फिलहाल एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है. पुलिस पूरे मामले में सभी पहलुओं की जांच कर रही है, ताकि साजिश में शामिल हर व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके.

रांची से भी आया था ऐसा ही मामला

कुछ महीने पहले रांची से भी एक ऐसे ही मामला सामने आया था. यहां एक नाबालिग लड़की पर अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या करने का आरोप लगा था. पुलिस के मुताबिक, लड़की ने पैसों को लेकर हुए विवाद के बाद अपनी मां की हत्या की साजिश रची थी. इन दोनों मामलों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि पारिवारिक रिश्तों में बढ़ता लालच किस हद तक लोगों को अपराधी बना देता है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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