पीएम मोदी ने कहा, हमने 9 वर्षों में विकास से वंचित क्षेत्रों और वर्गों पर विशेष ध्यान दिया है

जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपनी सरकार द्वारा समाज के वंचित तबके के लिए किए गए कामों को प्रमुखता से सामने रखते हुए कहा कि उनकी सरकार ने ‘वंचितों को वरीयता’ दी है और वह ‘विरासत भी, विकास भी’ का मंत्र लेकर आगे बढ़ रही है. इसके साथ ही मोदी ने कहा कि अब भारत ने विकसित बनने का संकल्प लिया है और विकसित भारत बनने के लिए भारत का तीव्र विकास बहुत जरूरी है.

पीएम मोदी दौसा में एक्सप्रेस-वे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के एक खंड का उद्घाटन करने के बाद आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा,पिछले नौ वर्षों में हमने उन क्षेत्रों एवं उन वर्गों पर भी विशेष ध्यान दिया है जो विकास से वंचित थे. हमने वंचितों को वरीयता दी है. गरीब हो, दलित हो, पिछडे़ हो, आदिवासी हो, छोटे किसान हो, हर वर्ग का हमने ध्यान रखा है.

पीएम मोदी ने कहा, गरीब परिवारों को पहली बार शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में हमने आरक्षण दिया है. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को संवैधानिक सुरक्षा मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है. मोदी ने कहा, हमने डाक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्थानीय भाषा में करवाने पर जोर दिया है. आल इंडिया मेडिकल कोटे में ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं था, हमने यह भी सुनिश्चित किया है.