जयपुर: राजस्थान के भरतपुर जिले के कांमा थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक अनियंत्रित ट्रैक्टर के एक तालाब में गिर जाने की घटना में ट्रैक्‍टर ड्राइव और उस पर सवार तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई. हादसे के बाद परिवार के लोगों ने किसी भी तरह की पोस्‍टमार्टम नहीं कराने के लिए कहा. परिवार का कहना है कि ये हादसा है. इसमें हमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है.

थानाधिकारी विनोद सवारिया ने बताया कि बगीची गांव निवासी आसीन मेव (65) ट्रैक्टर में अपने दो पोतो और एक पोती के साथ खेत से लौट रहे थे अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर एक तालाब में पलट गया, जिससे दादा और तीनों मासूमों की मौत हो गई.

थानाधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान आसीन मेव (65), शाहिद मेव (12), वहीद मेव (8) और रफी मेव (7) के रूप में की गई है.

Rajasthan:4 dead after a tractor fell into pond in Bharatpur today.Police say,“Tractor driver&his 3 grandchildren who were on tractor died on the spot after it fell into pond&overturned. Incident occurred today around 9:30 am. Family doesn’t want police investigation at present.” pic.twitter.com/qCpd7Fv4qv

