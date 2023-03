राजस्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कांपी धरती, रिक्टर पैमाने पर 4.2 दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता

Earthquake News: राजस्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, राजस्थान के बीकानेर में 4.2 तीव्रता का भूकंप महसूस किए गए. वहीं, अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में रिक्टर पैमाने पर 3.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया. भूकंप की तीव्रता ज्यादा न होने की वजह से किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है.

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि आज आधी रात 2 बजकर 16 मिनट पर बीकानेर में भूकंप के झटके लगे. इसकी गहराई जमीन के आठ किमी अंदर थी. वहीं, अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में आधी रात एक बजकर 45 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए. इसकी गहराई जमीन से 76 किमी अंदर थी.