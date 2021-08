Earthquake in Rajasthan, Earthquake, Rajasthan: राजस्‍थान में आज गुरुवार को करीब 11:15 बजे भूकंप आय है. रिक्टर पैमाने पर 4.0 तीव्रता का भूकंप जोधपुर से 106 किमी पश्चिम-दक्षिण पश्चिम में आया है. यह जानकारी भूकंप विज्ञान के राष्ट्रीय केंद्र ने दी है.Also Read - Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में पंचायत चुनाव कल से, 6 जिले में होगी वोटिंग, जानें पूरी डिटेल

Earthquake of magnitude 4.0 on the Richter scale occurred 106 km west-southwest of Jodhpur, Rajasthan at 1115 hours: National Center for Seismology

— ANI (@ANI) August 26, 2021