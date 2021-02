Earthquake Bikaner, Rajasthan, latest NEWS: राजस्‍थान (Rajasthan) के बीकानेर (Bikaner) में आज शुक्रवार को सुबह 8 बजकर एक मिनट पर भूकंप (Earthquake) आया है. राजस्थान के उत्तर-पश्चिम में बीकानेर से 420 किमी दूर रिक्‍टर पैमाने पर 4.3 तीव्रता के भूंकप के झटके महसूस किए गए हैं. Also Read - Salman Khan का घोड़ा बताकर महिला से 12 लाख रुपये की ठगी, आरोपियों ने 'दबंग खान' के साथ घोड़े की तस्वीर दिखाई और...

Earthquake of magnitude 4.3 occurred 420 km northwest of Bikaner, Rajasthan, at 0801 hours today: National Center for Seismology Also Read - सलमान खान को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, आर्म्‍स एक्‍ट मामले में सरकार की याचिका खारिज

— ANI (@ANI) February 12, 2021 Also Read - Rajasthan News: चार बच्चों की हत्या के बाद पिता ने भी की खुदकुशी, जानें पूरा मामला