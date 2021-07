नई दिल्ली: राजस्‍थान (Rajasthan) में पोखरण (Pokharan) में सेना के आधार (Army Base Camp) शिविर में सब्जियों की आपूर्ति करने वाले 34 वर्षीय शख्स को सेना के एक कर्मी से पैसों के बदले संवेदनशील सूचना लेने और उन्हें पाकिस्तान (Pakistan’s )की खुफिया एजेंसी आईएसआई (Pakistan’s ISI) को मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. अभी उससे पूछताछ जारी है.Also Read - कोर्ट ने दिल्ली दंगे की जांच को बताया एकतरफा, दिल्ली पुलिस पर 25 हजार का जुर्माना लगाया

जासूसी मामला में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने कहा, दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपी हबीबुर रहमान (Habibur Rahman) को राजस्थान के पोखरण से गिरफ्तार किया गया है. वह पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम करता था और वहां भी रहा था. Also Read - Rajasthan News: राजस्थान में जाली नोटों के रैकेट का भंडाफोड़, 5.80 लाख रुपये के नकली नोट के साथ 2 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस अपराध शाखा (Delhi Police Crime Branch) ने कहा, उसके पास से सेना के गोपनीय दस्तावेज और सेना क्षेत्र का नक्शा जब्त किया गया है. आरोपी ने कहा कि दस्तावेज उसे आगरा में तैनात सेना की जवान परमजीत कौर ने दिए (an Army personnel Paramjit Kaur, deployed in Agra) थे. रहमान को एक कमल को दस्तावेज सौंपने थे. पूछताछ जारी है. Also Read - खराब मौसम से दुर्घटनाग्रस्त हुआ ITBP का वाहन, एक सैनिक शहीद और 7 गंभीर घायल

Army’s confidential documents & map of Army area seized from him. The accused said that the documents were given to him by Paramjit Kaur, an Army personnel deployed in Agra. Rahman was supposed to hand over documents to one Kamal. Questioning underway: Delhi Police Crime Branch

