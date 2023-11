राजस्थान के चुरू में ट्रक से टकराई पुलिस की गाड़ी, ASI समेत 5 पुलिसकर्मियों की मौत

राजस्थान के चुरू जिले में रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में पांच पुलिसकर्मियों की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी. चुरू के जिला पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक के अनुसार पुलिसकर्मियों की गाड़ी सुजानगढ़ सदर थाना क्षेत्र में सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई. उन्होंने कहा कि इस हादसे में पांच पुलिसकर्मियों की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हुए. पुलिस ने बताया कि पुलिसकर्मी एक चुनावीसभा में ड्यूटी के लिए तारानगर जा रहे थे.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर शोक जताया है. उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा,‘‘आज सुबह-सुबह चूरू के सुजानगढ़ सदर क्षेत्र से वाहन दुर्घटना में पुलिसकर्मियों के हताहत होने का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ. इस हादसे में दिवंगत सभी पुलिसकर्मियों के परिजनों के साथ हमारी गहन संवेदना है. घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं.

Rajasthan | Five police officials including an ASI died on the spot after their car rammed into a parked truck near Kanota post near Sujangarh in Churu. The ASI and three policemen were from Khinvsar police station and one constable was from Jayal police station: Sujangarh CO… pic.twitter.com/OnLsqvN5oz

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) November 19, 2023