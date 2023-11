Rajasthan में BJP ने घोषित किए सभी सीटों पर उम्मीदवार, CM face पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कही ये बात

Rajasthan Election 2023: राजस्थान में बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन है इस सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रदेश में चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है. बाद में विधायक और संसदीय बोर्ड तय करेगा कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा…चेहरा कोई भी होगा हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका कार्यकाल सफल हो. उन्होंने कहा कि जब दोनों पार्टियों के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, तो अब मैं विश्वस्त हूं कि भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है…इस बार का चुनाव कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है.

#WATCH | Jodhpur: On BJP’s CM face in Rajasthan, Union Minister Gajendra Singh Shekhawat says, “Now Prime Minister and Lotus is the face… Later, MLAs and the Parliamentary Board will decide who will be the face… Whoever the face will be, we will ensure that their tenure is… pic.twitter.com/iiwdDqYjsm

— ANI (@ANI) November 6, 2023