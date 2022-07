Gauhar Chishti:अजमेर पुलिस ने भड़काऊ भाषण मामले में फरार चल रहे गौहर चिश्ती को बृहस्पतिवार हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है.Also Read - सामने आई सुष्मिता सेन-ललित मोदी की लव स्‍टोरी, खुल्‍लम-खुल्‍ला किया प्‍यार का इजहार

Ajmer, Rajasthan | Gauhar Chishti arrested by Police from Hyderabad, Telangana. He had raised objectionable slogans outside Dargah on 17th June: Vikas Sangwan, Additional SP, Ajmer

(File photo) pic.twitter.com/JsnAleNF3f

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 14, 2022