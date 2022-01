Alwar, Rajasthan, minor girl, जयपुर: राजस्थान ( Rajasthan) के अलवर जिले (Alwar) में बीते मंगलवार को लापता होने के बाद घर से करीब 25 किलोमीटर दूर घायल हालात में मिली 15 वर्षीय किशोरी का बुधवार को जयपुर (Jaipur) के एक अस्पताल में ऑपरेशन क‍िया गया . पीड़िता के निजी अंगों में गंभीर चोट के कारण सर्जरी में ढाई घंटे का समय लगा. पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह दुष्कर्म का मामला प्रतीत होता है. हालांकि, अब तक इस बारे में पुष्टि नहीं हो पाई है. डॉक्‍टर ने बताया कि पीड़िता का इलाज जारी है. वह मानसिक रूप से अक्षम है और ठीक से बोल नहीं पा रही है. मेडिकल रिपोर्ट से पता चल पाएगा कि चोट यौन उत्पीड़न के कारण हुई या किसी और चीज के हमले के कारण चोट पहुंची है.Also Read - Gujarat: गुजरात के वडोदरा में सड़क किनारे खड़ी बस में खींचकर 16 साल की नाबालिग से रेप

The girl is stable under the observation of doctors. She was operated on yesterday for around 3 hours in the afternoon & her health was stable in the evening. We are not giving her food orally: Dr Arvind Kumar Shukla, JK Lone Hospital, Jaipur pic.twitter.com/H2N6udVmUT

