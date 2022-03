Gold and Silver Price Down: राजस्थान में सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट (Gold-Silver Price Cut Down) देखने को मिल रही है. जयपुर सर्राफा कमेटी (Jaipur Jwellers Commettee) ने हफ्ते के दूसरे दिन सोना और चांदी की कीमतें (Silver Price Today) कम हुई हैं. हालांकि, कीमतों में कमी के बावजूद मांग में कोई सुधार नहीं हुआ है. सोने की बात करें तो आज सोने की कीमतों (Gold Price Today) में 700 रुपये प्रति तोला (दस ग्राम) का मंदा रहा. चांदी में आज 1700 रुपये प्रति किलो की गिरावट रही. आज 24 कैरेट सोना, 52 हजार 850 रूपये का बिका. वहीं, जेवराती सोना की कीमत 50 हजार रुपये प्रति तोला से कम रही. निवेशकों और औद्योगिक मांग में कमजोरी रही. जयपुर सर्राफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार सोने की कीमतों में 700 रुपये प्रति दस ग्राम की गिरावट रही. गौरतलब है कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष की वजह से बाजार अस्थिर है. ऐसे में मांग भी काफी सीमित है. जिसका असर कीमतों पर देखने को मिल रहा है.Also Read - GOLD PRICE TODAY, 15 MARCH 2022: सोने-चांदी के भावों में जोरदार गिरावट, पांच दिन में 3,500 रुपये गिरे सोने के रेट

सोने की कीमतें कुछ इस तरह से रही (दर, प्रति 10 ग्राम)

सोना (24 कैरेट)- 52,850 रुपये

सोना जेवराती- 49,600 रुपए

सोना 18 कैरेट -41,300 रुपये

सोना 14 कैरेट- 33,300 रुपये

चांदी की कीमतें

चांदी की कीमतों में आज करीब पौने दो हजार रुपये की की मंदी देखने को मिली. आज ए किलो चांदी की कीमत 70 हजार रुपये से भी कम रही. चांदी की कीमतों में 1700 रुपए प्रति किलो की गिरावट के बाद चांदी 69 हजार 400 रुपए प्रति किलो की दर से बिकी.

(इनपुट- अंकित तिवाड़ी, जयपुर)