नई दिल्‍ली: देश में सोने की इंटरनेशनल तस्‍करी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. इसमें करोड़ों रुपए कीमती सोने की तस्‍करी के लिए दो चार्टर्ड प्‍लेन का उपयोग किया गया है. जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोने की तस्‍करी में 14 भारतीय नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं.

ये मामला यूनाइटेड अरब अमीरात और सउदी अरब से राजस्‍थान के शहर जयपुर में पहुंची दो फ्लाइट का है, जिनसे कस्‍टम विभाग की टीम ने करीब 16 करोड़ रुपए का सोना पकड़ा है. कस्‍टम टीम ने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोने की तस्‍करी में 14 भारतीय नागरिकोंं को गिरफ्तार किए गए हैं.

14 Indian nationals who arrived at Jaipur International Airport, by two charter flights from UAE & Saudi Arabia were intercepted by the customs team at the airport. 31.9918 kg of gold valued at Rs. 15.67 crores recovered from them: Commissioner of Customs, Jodhpur pic.twitter.com/ynWDmETxhS

— ANI (@ANI) July 4, 2020