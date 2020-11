Gurjar Agitation Latest News: सरकार के साथ सहमति बनने के बाद गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने बयाना में जारी अपना 11 दिन पुराना आंदोलन आज समाप्त कर दिया. इसके साथ ही दिल्ली-मुंबई रेल लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही बहाल कर दी गई है और कई जिलों में बंद पड़ी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी चालू हो गई हैं. Also Read - Gurjar Aandolan 2020 Updates: नौ नवंबर से तेज होगा गुर्जर आंदोलन, राज्य भर में किया जाएगा चक्का जाम, बैंसला ने किया ऐलान

बता दें कि आरक्षण सहित अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल की बुधवार को यहां मंत्रिमंडलीय उप समिति के साथ बैठक हुई जिसमें छह बिंदुओं पर सहमति बनी थी. पुलिस के अनुसार रेलवे ट्रेक पर बैठे गुर्जर समाज के लोग गुरुवार को अपने घरों को लौट गए. इसके साथ ही भरतपुर सहित कई जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गयी हैं.

#WATCH Rajasthan: Gurjar agitators repair fishplates, that they'd damaged, on a railway track in Bharatpur where they were protesting with their demand for reservation.

Agitation called off today following a meeting between community leader Kirori Singh Bainsla & CM last night pic.twitter.com/aT3nfa6tBB

— ANI (@ANI) November 12, 2020