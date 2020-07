जयपुर: सचिन पायलट समेत कांग्रेस के 19 असंतुष्ट विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने संबंधी राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के नोटिसों को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर आज सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. Also Read - 'सचिन पायलट भाजपा में जाएंगे तो 45 की उम्र में बन जाएंगे पीएम'

सोमवार को सुनवाई की शुरुआत में विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने दलीलें दी. सचिन पायलट और 18 कांग्रेस विधायकों द्वारा स्पीकर द्वारा उन्हें अयोग्य नोटिस देने के खिलाफ याचिका में राजस्थान स्पीकर का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने अदालत को बताया कि स्पीकर के आदेश को केवल सीमित जमीन पर चुनौती दी जा सकती है, लेकिन वे आधार यहां नहीं हैं. Also Read - होटल में कांग्रेस MLAs ने देखी ''शोले'', HC पायलट समर्थकों पर आज दे सकता है फैसला

बता दें कि पायलट और 18 अन्य विधायकों ने अयोग्य ठहराए जाने संबंधी नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है. इस पर मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता ने शुक्रवार को सुनवाई की थी और दलीलें सुनी थीं. Also Read - राजस्थान के 3 विधायक, जिन्होंने फेल किया सचिन पायलट का प्लान, कहा था- हम कांग्रेस के सैनिक हैं, अंतिम सांस तक...

