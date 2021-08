Rajasthan News: राजस्थान में हो रही भारी बारिश से प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं. प्रदेश के हाड़ौती, बारण, कोटा सहित कई जिलों में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए राज्य की गहलोत सरकार ने सेना की मदद मांगी थी, जिसके बाद शुक्रवार की देर रात सेना ने यहां बाढ़ में फंसे लोगों के बीच राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है. सेना ने सबसे पहले डोडिया मोहल्ले में फंसे 20 से ज्यादा लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया है.Also Read - Indian Army Recruitment 2021: भारतीय सेना में अधिकारी बनने का सुनहरा मौका, जल्द करें आवेदन, लाखों में मिलेगी सैलरी

बता दें कि प्रदेश के कोटा, बारां, बूंदी, बारण और झालावाड़ जिलों में पिछले 7 दिनों से भारी बारिश हो रही है और इस वजह से इस क्षेत्र की नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है. Also Read - पूर्वी लद्दाख के गोगरा में पीछे हटीं भारत और चीन की सेनाएं, भारतीय सेना ने जारी किया बयान

Rajasthan | Heavy rainfall creates a flood-like situation in the Baran as several parts of the district are waterlogged. (06.08) pic.twitter.com/GmarOx3IOO

— ANI (@ANI) August 7, 2021