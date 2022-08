कोटा/जयपुर: राजस्‍थान के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी के बीच पिछले 24 घंटों के दौरान भारी से अति भारी बारिश के कारण कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं. कोटा शहर और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं. कोटा बैराज से 14 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है. राजस्थान के टोंक इलाके में लगातार हो रही भारी बारिश से कई सड़कें, पुल जलमग्न हो गए हैं. कोटा और झालावाड़ के अलावा बूंदी, बारां, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, दौसा और करौली के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है.Also Read - School Closed News: मध्य प्रदेश में भारी बारिश से बिगड़े हालात, आज सभी स्कूल रहेंगे बंद

रविवार रात हुई बारिश और बैराज से छोड़े गए पानी के कारण कोटा में निचले इलाके पानी में डूब गए हैं. बैराज से अब तक 2.76 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है. मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को सुबह साढ़े आठ बजे के 24 घंटों के दौरान राज्‍य के झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, दौसा व करौली जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश व कहीं-कहीं अतिभारी बारिश दर्ज की गई है.

#WATCH Several roads, bridges are inundated as heavy rainfall continues to lash the Tonk area of Rajasthan pic.twitter.com/Ju2gM1GWiJ

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) August 22, 2022