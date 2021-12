जयपुर: तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना (Helicopter crash) में सीडीएस जनरल विपिन रावत (CDS General Bipin Rawat) समेत 13 मृतकों की सूची में राजस्थान के दो सैन्‍य अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह (Squadron Leader Kuldeep Singh) और लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह (Lt Col Harjinder Singh) का भी नाम शामिल है. स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह मूल रूप से झुंझुनू की बुहाना तहसील के घरडाना खुर्द गांव के रहने वाले थे जबकि, हरजिंदर सिंह अजमेर के रहने वाले हैं. उनके पैत्र‍िक गावों में गम छाया हुआ है.Also Read - मधुलिका रावत का शहडोल में था बेहद खूबसूरत घर, देखें उनकी और परिवार की खास तस्वीरें

एक सैन्य प्रवक्ता ने जयपुर में बताया कि इस दुर्घटना में राजस्थान मूल के स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह की भी मौत हो गई. हरजिंदर सिंहअजमेर एवं कुलदीप सिंह झुंझुनू जिले के रहने वाले थे. प्रवक्ता ने पारिवारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह का अंतिम संस्कार दिल्ली में जबकि स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह की अंत्येष्टि यहां उनके पैतृक गांव में की जाएगी. Also Read - CDS Bipin Rawat Ka Video: वायरल हो रहा जनरल बिपिन रावत का ये वीडियो, देखकर नम हो जाएंगी आंखें

Rajasthan | People mourn the demise of Squadron Leader Kuldeep Singh at his native city, Jhunjhunu. He lost his life in the chopper crash.

It’s a huge setback for us & the whole nation to lose such a capable officer. We’ll never forget their sacrifice: Cousin of Sqn Ldr K Singh pic.twitter.com/5A1kkYiSGt

— ANI (@ANI) December 9, 2021