जयपुर: मानसूनी हवाओं के साथ फिर लौटीं टिड्डियां अब तक छह राज्यों के 70 से अधिक जिलों में फसलों पर हमला कर चुकी हैं. इन पर काबू पाने के लिए एक हेलि‍कॉप्टर और 15 ड्रोन के साथ- साथ बड़ी संख्या में मशीनें (वीकल माउंटेंड स्प्रेयर) इस्तेमाल किए जा रहे हैं. इसके अलावा भारतीय वायुसेना भी एक स्वदेशी स्प्रेयर बनाने का प्रयास कर रही है. Also Read - लद्दाख के निमू में पीएम मोदी ने की थी सिंधु दर्शन पूजा, सामने आया ये VIDEO

राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण ऑपरेशन के लिए जैसलमेर में हेलि‍कॉप्टर तैनात किया गया है. एक अधिकारी ने कहा, “हेलि‍कॉप्टर उस क्षेत्र के लिए रवाना हो गया है, जहां हवाई छिड़काव किया जाएगा. कीटनाशक लादने के बाद हेलीकॉप्टर रवाना हुआ है. इसके इस्तेमाल से बड़े क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने में मदद मिलेगी.” Also Read - साउथ चाइना सी में यूएस नेवी के दो विमानवाहक युद्धपोतों का अभ्‍यास, तनाव में चीन

देश में पहली बार टिड्डियों को भगाने व उन पर काबू पाने के लिए 15 ड्रोन लगाए गए हैं. एक अधिकारी ने बताया कि विभाग ने 25 ड्रोन का आर्डर दिया था जिसमें से 15 उसे मिले हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है. Also Read - भारत विरोधी टिप्‍प्‍णी का मामला: नेपाल में पीएम ओली के भविष्‍य पर आज होगा फैसला

Rajasthan: Helicopter has been deployed in Jaisalmer for locust control operation. An official says, “The helicopter has left for the area where aerial spraying will be done, after the pesticide was loaded on it. Use of helicopter will help in managing large areas efficiently.” pic.twitter.com/uGKDfoJ7Bb

