राजस्थान की राजधानी जयपुर में 2019 के पुलवामा हमले में शहीद जवानों की वीरांगनाओं की मांगों को लेकर और कथित तौर पर बीजेपी सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा के साथ मारपीट के मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वैन पर पथराव किया. बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच नोकझोंक हुई. मुख्यमंत्री आवास जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. वहीं, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अस्पताल जाकर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात की और कहा कि जो भी हुआ वह गलत हुआ है. वे पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों से बातचीत करेंगे. किसी भी जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा सांसद का कॉलर पकड़ना पूरी तरीके से रह गलत है. इस पर कार्रवाई होनी चाहिए.

प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि शहीद परिवारों के मामले में सरकार उनके साथ खड़ी हैं. भाजपा इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है.अगर इस मामले में मुझे किसी से भी बात करने की जरूरत पड़ी तो मैं करूंगा. मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा.