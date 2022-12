भैरव सिंह: भारत-पाक युद्ध का वो हीरो, 'बॉर्डर' फिल्म में सुनील शेट्टी ने निभाया था जिनका किरदार

जोधपुर/नई दिल्ली: लोकप्रिय फिल्म ‘बॉर्डर’ में सुनील शेट्टी ने जिन भैरव सिंह का किरदार निभाया है, उनका आज निधन हो गया. भैरों सिंह राठौड़ 81 साल के थे. सुनील शेट्टी का वो किरदार भैरों सिंह राठौड़ असली ज़िन्दगी से लिया गया था. भैरों सिंह राठौड़ ने राजस्थान की लोंगेवाला चौकी पर 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया था. उनका निधन जोधपुर एम्स में हुआ. भारत-पाकिस्तान के इस युद्ध पर बनी बॉलीवुड की फिल्म ‘बॉर्डर’ (Film Border) में अभिनेता सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) ने उनका किरदार निभाया था. सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘जांबाज भैरों सिंह राठौड़ ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जोधपुर में अंतिम सांस ली. BSF के महानिदेशक और सभी रैंकों के अधिकारियों ने 1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाला युद्ध के हीरो एवं सेना पदक से सम्मानित नायक (सेवानिवृत्त) भैरों सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया. बीएसएफ उनकी बहादुरी, साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण को सलाम करता है.’’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने राठौड़ के निधन पर दुख जताया है. मोदी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘नायक (सेवानिवृत्त) भैरों सिंह जी को हमारे राष्ट्र के लिए उनकी सेवा को लेकर याद किया जाएगा. उन्होंने हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर अदम्य साहस दिखाया. उनके निधन से दुखी हूं. दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं. ओम शांति.’’ अमित शाह ने राठौड़ के साथ पिछले वर्ष दिसंबर में हुई अपनी एक मुलाकात का उल्लेख करते हुए एक ट्वीट में कहा, ‘‘पिछले वर्ष मेरे जैसलमेर के प्रवास पर भैरों सिंह राठौड़ जी से भेंट हुई थी, मातृभूमि के लिए प्रेम और देशभक्ति की जो ज्वाला उनके दिल में थी, वो सचमुच अद्वितीय थी. उनकी शौर्यगाथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी. ईश्वर उनके परिजनों को यह दुःख सहने की शक्ति दें. ॐ शांति.’’