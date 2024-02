Hindi Rajasthan

Indian Air Force Conducted Exercises Vayushakti In Pokran Rajasthan To Test War Preparation

आसमान गरजा, थरथराई धरती! जब पोखरण में वायु सेना के लड़ाकू विमानों ने दिखाया अपना जौहर। देखें VIDEO

Vayushakti' 2024: भारतीय वायु सेना की शक्ति के प्रदर्शन का 'वायु शक्ति' का आज आयोजन हुआ. इस दौरान सेना के साथ कई संयुक्त अभियानों का भी संचालन हुआ.

Indian Air Force ‘Vayushakti’ Programme: भारतीय वायु सेना ने आज, 17 फरवरी को जैसलमेर के पास पोखरण के एयर टू ग्राउंड रेंज में वायु शक्ति 2024 (Vayushakti 2024) का आयोजन किया. हमेशा की तरह इस बार भी ‘वायु शक्ति’ द्वारा भारतीय वायु सेना की दिन और रात में संचालित की जाने वाली आक्रामक एवं रक्षात्मक क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन किया गया. इस दौरान भारतीय सेना के साथ कई संयुक्त अभियानों का भी संचालन हुआ. आइए एक-एक करके आपको दिखाते हैं वायु शक्ति में शामिल सभी अभियान-

एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज चांधन फायरिंग रेंज में भारतीय वायु सेना ने ‘वायु शक्ति’ की ताकत देखी गई. इस मौके पर एयरफोर्स ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए रॉकेटों की बौछार की और बम गिराए.

#WATCH | Rajasthan: Indian Army’s ALH Weapon System Integrated attack helicopters carried out successful anti-tank firing at Indian Air Force’s Vayushakti-2024 exercise in Jaisalmer. pic.twitter.com/rKIV9PzJ71 — ANI (@ANI) February 17, 2024

इसके अलावा भारतीय वायु सेना के कई अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान जैसै- बीएई हॉक, जगुआर, मिग-29, तेजस और एमआई-17 और अपाचे आदि हेलीकॉप्टरों ने पिन प्वाइंट सटीकता के साथ रॉकेटों की बौछार की और बम गिराए. ये सब भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) की कौशलता और युद्ध तैयारियों के उच्च स्तर को दर्शाते हैं.

#WATCH | Indian Air Force’s indigenous fighter jets LCA Tejas firing missiles during Exercise Vayushakti at Pokharan today. pic.twitter.com/m8WfO6dAUt — ANI (@ANI) February 17, 2024

भारतीय वायु सेना के ‘वायु शक्ति’ 2024 में मारक क्षमता प्रदर्शन में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागना भी शामिल था. इसके साथ ही वायु सेना के गरुड़ बल द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन से भरपूर समन्वित हमला इस आयोजन का एक और विशेष आकर्षण रहा.

#WATCH | Jaisalmer, Rajasthan: Indian Air Force C-17 heavy lift transport aircraft dropping logistics supplies in Pokharan during the ongoing Exercise Vayushakti-2024 there. pic.twitter.com/FLAiJcRCSm — ANI (@ANI) February 17, 2024

‘वायु शक्ति’ का एक और विशेष प्रदर्शन युद्ध के मैदान में चिनूक हेलीकॉप्टरों (Chinnok Helicopter’s) द्वारा भारी तोपों की लैंडिंग थी.

#WATCH | Indian Air Force’s Chinook heavy-lift chopper carrying an Ultra Light Howitzer of the Indian Army at Exercise Vayusjati demonstrating its capability to move heavy equipment and weapons. pic.twitter.com/FEn1wUKUWM — ANI (@ANI) February 17, 2024

वायु सेना के ‘वायु शक्ति’ 2024 कार्यक्रम के दौरान CDS जनरल अनिल चौधरी,चीफ ऑफ़ नेवी स्टाफ एडमिरल हरि कुमार, चीफ ऑफ एयर स्टाफ वीआर चौधरी व ट्राई सर्वेसेज के अधिकारी मौजूद रहे.