राजस्थान के हनुमानगढ़ में मिग-21 फाइटर जेट क्रैश, हादसे में दो लोगों की मौत, पायलट सुरक्षित

राजस्थान के हनुमानगढ़ में भारतीय वायुसेना का मिग-21 फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. इस हादसे में कम से कम दो आम नागरिकों की मौत हो गई है. रक्षा सूत्रों ने बताया कि हादसे में पायलट सुरक्षित है और सेना का हेलीकॉप्टर बचाव के लिए दुर्घटनास्थल पर पहुंच गया है. वायुसेना सूत्रों के मुताबिक विमान ने सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी.

इससे पहले जनवरी में राजस्थान के भरतपुर में एक प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान दो भारतीय वायु सेना के लड़ाकू जेट – एक सुखोई एसयू -30 और एक मिराज 2000 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एक पायलट की जान चली गई थी. एक विमान मध्य प्रदेश के मुरैना में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तो दूसरा दुर्घटनाग्रस्त होकर राजस्थान के भरतपुर में गिरा था.