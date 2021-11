INS Visakhapatnam Indian Navy, मुंबई: भारतीय नौसेना (Indian Navy) के विध्वंसक युद्धपोत (Indian Navy warship) ‘विशाखापट्टनम’ (INS Visakhapatnam) को आज रविवार को मुंबई में सेवा में शामिल किया गया. इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पर निशाना साधते (Defense Minister Rajnath Singh targeted China) हुए कहा कि वर्चस्ववादी प्रवृत्तियों वाले ‘कुछ गैर-जिम्मेदार देश’अपने संकीर्ण पक्षपातपूर्ण हितों के कारण समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) को गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं.Also Read - Inside INS Visakhapatnam: रविवार को होगा जंगी जहाज़ आईएनएस विशाखापट्टनम लॉन्च, यहां देखिए इसकी EXCLUSIVE वीडियो और तस्वीरें

सिंह ने कहा कि यह चिंता की बात है कि यूएनसीएलओएस की परिभाषा की मनमानी व्याख्या कर कुछ देशों द्वारा इसे लगातार कमजोर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अपना आधिपत्य जमाने और संकीर्ण पक्षपाती हितों वाले कुछ गैर-जिम्मेदार देश अंतरराष्ट्रीय कानूनों की गलत व्याख्या कर रहे हैं.

Defence Minister Rajnath Singh attended the commissioning of INS Visakhapatnam at Mumbai dockyard, today. pic.twitter.com/stdMPhGsBZ

— ANI (@ANI) November 21, 2021