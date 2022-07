उदयपुर में इंटरनेट सेवाओं (Internet Services Resume In Udaipur) को एक बार फिर बहाल कर दिया गया है. दर्जी कन्हैया लाल की हत्या (Kanhaiya Lal Murder) के बाद से शहर में इंटरनेट सेवाओं को एहतियातन सस्पेंड कर दिया गया था. इसके साथ-साथ सोमवार सुबह कर्फ्यू में भी ढील दी गई है. मालूम हो कि बीते मंगलवार को कन्हैयालाल की हत्या के बाद सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था. इसके बाद शहर के सात थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया था और इंटरनेट सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया था.Also Read - कन्हैयालाल हत्याकांड: मध्य प्रदेश में फिर रद्द हुई ओवैसी की चुनावी सभा, हिंदू जागरण मंच की थी ये योजना

Internet services resume in Udaipur, Rajasthan. The services were temporarily suspended following the incident of the beheading of tailor Kanhaiya Lal.

