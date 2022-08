चर्चा है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अब गांधी परिवार के बाहर किसी कांग्रेसी को पार्टी अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया है. सूत्रों ने बताया कि इसके लिए शीर्ष विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं. सोनिया गांधी ने खुद उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद का ऑफर दिया है. गुजरात दौरे पहुंचे सीएम गहलोत ने आज बुधवार को इसका जवाब भी दिया है. उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे मीडिया के जरिए इसकी जानकारी मिली है. मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है. मैं उन कर्तव्यों को पूरा कर रहा हूं जो मुझे सौंपे गए हैं.Also Read - सोनिया गांधी बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका के साथ जाएंगी विदेश, अपनी बीमार मां से भी करेंगी मुलाकात

मालूम हो कि कांग्रेस का केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण अगले कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के लिए पार्टी की कार्यसमिति की मंजूरी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी अभी भी राहुल गांधी के इनकार के बाद शीर्ष पद के लिए आम सहमति वाले उम्मीदवार की तलाश में है. जबकि सूत्रों ने कहा कि शीर्ष विकल्प अशोक गहलोत हैं. मगर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा था कि राहुल गांधी को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए क्योंकि इससे पार्टी कार्यकतार्ओं का मनोबल टूटेगा. Also Read - राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ये क्या बोल गए-राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनते तो...देखें वीडियो

I'm hearing this from the media. I don't know about this. I'm fulfilling duties that have been assigned to me: Rajasthan CM and Congress leader Ashok Gehlot on reports that he has been offered Congress president post by party's interim president Sonia Gandhi pic.twitter.com/dxbJdKvf6r

— ANI (@ANI) August 24, 2022