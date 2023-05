क्या जल्द कांग्रेस छोड़ रहे सचिन पायलट? जानें पूर्व डिप्टी सीएम ने क्या दिया जवाब, बताया- 'जन संघर्ष यात्रा' की क्यों पड़ी जरूरत

Rajasthan Congress News: राजस्थान कांग्रेस में बीते काफी समय से सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट (Sachin Pilot) ने गुरुवार को जन संघर्ष यात्रा की शुरुआत करते हुए एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) पर परोक्ष रूप से हमला बोला. गहलोत पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि राज्य में BJP के सत्ता में रहने के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की मांग करने के बाद कुछ लोग डरे हुए हैं. पायलट ने कहा कि उन्होंने कभी किसी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ‘हममें आत्म-सम्मान की कमी है.’

#WATCH | Ajmer, Rajasthan: “There is no need to speculate. Whatever is happening, is all before you. Whatever I say or do, I do it openly. I don’t play hide and seek. My demand is ideological, not personal. Nobody can accuse me of being ambitious for a post. Everyone knows of my… pic.twitter.com/BNISHJsh1S — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 11, 2023