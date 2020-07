नई दिल्‍ली: राजस्‍थान में सत्‍तारूढ़ कांग्रेस राज्‍य में अपनी सरकार बचाने में जुटी है, वहीं, इनकम टैक्‍स विभाग ने कांग्रेस नेताओं पर छापे मारे हैं. आयकर विभाग ने राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र में कई स्थानों में आज छापे मारे हैं. Also Read - छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का बड़ा बयान, बोले- अब भाजपा में हैं सचिन पायलट

आयकर विभाग ने राजस्थान स्थित आभूषण कंपनी के खिलाफ कर चोरी के मामले में दिल्ली और जयपुर समेत चार शहरों में आज छापे मारे हैं.

आयकर विभाग कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर और राज्य कांग्रेस कार्यालय के सदस्य राजीव अरोड़ा के कार्यालय और आवास सहित पूरे राज्य में कई स्थानों पर छापेमारी कर रहा है.

#UPDATE Rajasthan: Income Tax Department conducting raids at multiple locations across the state, including office and residence of Congress leader Dharmendra Rathore and one Rajiv Arora, a member of State Congress Office.

